Ferguson abile con la Cremonese servono risposte | campo e mercato si intrecciano
Una Roma così in alto era onestamente difficile da immaginare, eppure eccola lì, forte di una difesa impenetrabile (solo 5 gol in campionato come l’Arsenal) ed un tecnico che sta cavando fuori il meglio da quasi tutti gli elementi a disposizione. Ora serve la spinta di un attacco fin qui in sordina, e tutto l’ambiente attende risposte da Evan Ferguson: il talentuoso classe 2004 era arrivato con grande aspettative, scemate poi prestazione dopo prestazione (0 gol finora), fino anche all’infortunio alla caviglia che non gli ha dato pace nell’ultimo periodo. Ieri però l’irlandese è tornato in gruppo ed è abile per la sfida contro la Cremonese, una gara che vederlo subito protagonista. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
La Voce di Genova. . Con noi mister Cascino dell'Asti, i galletti aprono la crisi del Varese. La Sanremese rompe con Quintieri, Masu: "Fossati sarà il nostro Ferguson" - facebook.com Vai su Facebook
Bologna, Ferguson: "Se vogliamo andare in fondo, servono i punti oltre alle prestazioni" - Il centrocampista del Bologna Lewis Ferguson ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match contro l’Aston Villa valido per la 1^ giornata della League Phase di Europa League e chiuso con un ko per 1- Lo riporta tuttomercatoweb.com