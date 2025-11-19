Femminicidio chiama il 112 e dice che ha ucciso sua sorella | fermato dai carabinieri

Un uomo ha chiamato il 112 dicendo di aver accoltellato sua sorella uccidendola. Il femminicidio è avvenuto a San Paolo Bel Sito (Napoli). Sul posto, in via San Paolo Bel Sito 150 - Palazzo Cassese, i carabinieri della compagnia di Nola ed il 118. L'uomo è sotto il controllo dei militari dell'Arma intervenuti. Accertamenti in corso. La vittima è Noemi Riccardi, nata nel 2002. Il fratello, classe 2000, si chiama Vincenzo Riccardi. Sul posto il pm di turno della procura di Nola. . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Femminicidio, chiama il 112 e dice che ha ucciso sua sorella: fermato dai carabinieri

