Fedez e Luis Sal | ultimo scontro o nuova amicizia

le recenti tensioni tra fedez e luis sal: i dettagli della disputa. Le dinamiche tra Fedez e Luis Sal sono nuovamente al centro dell’attenzione mediatica, a distanza di anni da un episodio di rottura. La controversia attuale si sviluppa sui social network e potrebbe evolvere in un procedimento legale. In questo contesto, si evidenziano accuse e risposte riguardanti la paternità e i diritti di due podcast di successo, con conseguenze che coinvolgono le rispettive figure pubbliche. le accuse di fedez nei confronti di luis sal. la denuncia per plagio e richiesta di risarcimento. Fedez ha annunciato tramite il profilo Instagram del suo podcast, Pulp Podcast, la denuncia formale avanzata da Luis Sal, accompagnata dall’entourage dell’ex amico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Fedez e Luis Sal: ultimo scontro o nuova amicizia

Altre letture consigliate

Il manager di Luis Sal attacca Fedez: "Ci fai schifo" #fedez #luissal Vai su X

*Faida aperta tra Fedez e Luis Sal – e adesso il manager rompe il silenzio.* Il rapper ha affermato nel suo podcast *Pulp Podcast* di essere stato denunciato da Luis Sal per presunto plagio del format *Muschio Selvaggio*. Secondo Fedez, Sal avrebbe chie - facebook.com Vai su Facebook

Luis Sal-Fedez, il duro attacco del manager al rapper: «Ci fai schifo, pianti da 16enne. Non ti dà retta neanche il tuo cane» - Li avevamo lasciati in lite a rivendicare la proprietà del podcast Muschio Selvaggio (erano i tempi della celebre frase «Dillo alla mamma, ... ilmattino.it scrive

Fedez attaccato dal manager di Luis Sal: “Ci fai schifo, il tuo pubblico non ama te ma il gossip” - Il manager di Luis Sal demolisce Fedez su Instagram: “Ci fai schifo, sei rimasto solo”. Lo riporta fanpage.it

Luis Sal ancora contro Fedez: arriva la denuncia per plagio - Secondo lo youtuber "Pulp Podcast" sarebbe troppo simile al format di "Muschio Selvaggio" ... Scrive msn.com