Fdi si scaglia contro il Quirinale L’ira di Mattarella | Ridicoli

È un autogol da manuale. Il capogruppo Bignami assicura di aver deciso da solo di lanciare la sua bordata autolesionista contro il Colle, negando di essere stato imbeccato. In ogni . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Fdi si scaglia contro il Quirinale. L’ira di Mattarella: «Ridicoli»

Contenuti che potrebbero interessarti

Bruno Vespa si scaglia contro Jannik Sinner dopo il “no” del numero due del tennis mondiale a partecipare alla Coppa Davis con l’Italia. Il giornalista si espone pubblicamente: “Perché un italiano dovrebbe tifare per lui? Parla tedesco e vive a Montecarlo” - facebook.com Vai su Facebook

FdI, l'attacco a un consigliere del Colle è un caso. Bignami: «È contro Meloni». ll Quirinale: ridicolo - Da un lato il partito della premier, Fratelli d’Italia, dall’altro il Quirinale, dove appena 24 ore prima il ... Come scrive ilmessaggero.it

Attacco al Quirinale, è scontro con Fdi - Oggi il caso del giorno è una polemica senza precedenti, tra un esponente di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, e il Quirinale, che si è difeso con una nota indignata, dopo le accuse al consigliere ... corriere.it scrive

“Quirinale manovra contro Meloni”/ FdI rilancia articolo ‘LaVerità’, Colle “parole ridicole”: cos’è successo - Quirinale contro capogruppo FdI Bignami: cos'è successo, l'articolo di Belpietro, le "manovre del Colle" contro Meloni e le posizioni in campo ... ilsussidiario.net scrive