FdI | Rinnoviamo stima per Mattarella

19.14 "Dopo il colloquio" tra il presidente Mattarella e la premier Meloni, "Fratelli d'Italia ritiene la questione chiusa e non reputa di aggiungere altro". Così in una nota congiunta i capigruppo di FdI al Senato e alla Camera, Malan e Bignami. "Rinnoviamo la stima nel presidente Mattarella e l'apprezzamento per la sintonia istituzionale tra il Quirinale e Palazzo Chigi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

