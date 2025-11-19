FdI | rinnoviamo stima per Mattarella

Servizitelevideo.rai.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

19.14 "Dopo il colloquio" tra il presidente Mattarella e la premier Meloni, "Fratelli d'Italia ritiene la questione chiusa e non reputa di aggiungere altro". Così in una nota congiunta i capigruppo di FdI al Senato e alla Camera, Malan e Bignami. "Rinnoviamo la stima nel presidente Mattarella e l'apprezzamento per la sintonia istituzionale tra il Quirinale e Palazzo Chigi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

