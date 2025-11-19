FdI | Il caso Garofani è chiuso Ma è giallo su una registrazione audio del consigliere del Quirinale
Il giorno dopo lo scoppio del “caso Garofani”, Giorgia Meloni sale al Colle per incontrare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per ribadire “la sintonia istituzionale che esiste tra Palazzo Chigi e il Quirinale, mai venuta meno fin dall’insediamento di questo Governo e della quale nessuno ha mai dubitato” come sottolinea Palazzo Chigi. Meloni e FdI ribadiscono: Quirinale super partes, ma Garofani è un caso. In ogni caso, nel rimarcare come non esista alcuno scontro istituzionale con Mattarella, la premier ha espresso al presidente della Repubblica il suo rammarico per le parole “istituzionalmente e politicamente inopportune pronunciate in un contesto pubblico dal Consigliere Francesco Saverio Garofani” e riportate martedì dal quotidiano La Verità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
