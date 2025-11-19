FdI e gli attacchi a Mattarella Parrini | Meloni vuole mettere le mani sul Quirinale La lista dei nemici è lunga
Dopo le polemiche che si sono sollevate per le parole di Galeazzo Bignami Giorgia Meloni corre ai ripari. La presidente del Consiglio ha deciso di incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per "fugare ogni ipotesi di scontro tra due istituzioni". Un modo per provare a placare. 🔗 Leggi su Today.it
Scopri altri approfondimenti
Meloni al Quirinale: incontro con Mattarella dopo gli attacchi di Fratelli d’Italia Vai su X
Putin moltiplica gli attacchi e la Ue non trova l'accordo per scongelare gli asset russi. Ecco perché Mattarella ha fatto benissimo a convocare, a sorpresa, il Consiglio Supremo di Difesa - facebook.com Vai su Facebook
FdI e gli attacchi a Mattarella, Parrini: "Meloni vuole mettere le mani sul Quirinale. La lista dei nemici è lunga" - "Al di là di questo episodio c'è la volontà di accentramento nelle mani del governo di una quantità eccessiva di potere”, spiega a Today. today.it scrive
Giorgia Meloni va al Quirinale da Sergio Mattarella dopo le frasi di Bignami mentre FdI difende Belpietro - Giorgia Meloni è salita al Quirinale per un incontro con Sergio Mattarella, mentre sui social FdI pubblicava un post di sostegno a Maurizio Belpietro ... Scrive virgilio.it
Meloni sale al Colle da Mattarella, cosa c'è dietro lo scontro (negato) tra Fdi e il Quirinale - Ma cosa c'è, davvero, dietro allo scontro (negato, per la verità) tra Fratelli d'Italia, il partito della premier Giorgia Meloni, e il Quirinale? Si legge su ilmessaggero.it