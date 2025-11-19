FC 26 SBC Showdown Duo | Gabi Portilho vs Hal Hershfelt Entrambi 85 OVR
Sono disponibili in contemporanea le due SBC Showdown, legate a un imminente scontro. Entrambe le carte sono dinamiche. Hai 3 giorni per completare entrambe le SBC. I Giocatori Showdown (Entrambi 85 OVR). Giocatore OVR Ruoli Principali AbilitàPiede Debole Statistiche Chiave Gabi Portilho 85 LW, LM (RW, ST) 4 Stelle 3 Stelle Velocità 88, Dribbling 86, Tiro 84 Hal Hershfelt 85 CDM, CB, CM 3 Stelle 4 Stelle Fisico 85, Difesa 82, Velocità 80 Dettagli Aggiuntivi. Giocatore Ruoli PLUS (Chiave) Gabi Portilho ESADAS: Attaccante interno; ESADAS: Ala (PLUS PLUS) Hal Hershfelt CDCCC: Regista arretrato; CDCCC: Contenimento, Centromediano (PLUS PLUS) Le Sfide da Completare (SBC Individuali). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
