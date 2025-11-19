FC 26 SBC Protagonista Stellare | Troy Parrott 87 OVR – Attaccante 4 4 Veloce!
È disponibile la SBC “Protagonista stellare di Troy Parrott (87 OVR)”. Questa è una carta Attaccante (ST) molto equilibrata, con ottime statistiche offensive e 4 stelle piede debole. Hai 7 giorni per completare questa SBC. Il Premio: Protagonista stellare Troy Parrott (87 OVR) (Non Scambiabile). Ruoli: ST (Attaccante).. Mosse Abilità Piede Debole: 4 Stelle 4 Stelle.. Statistiche chiave: Velocità 87, Tiro 87, Dribbling 83.. PLUS: Falso 9 (ATT), Torre (ATT).. PLUS PLUS: Attaccante avanzato (ATT), Rapace (ATT).. Le 2 Sfide da Completare. La SBC ha un costo molto accessibile per un attaccante 87 OVR, ma richiede una carta Squadra della Settimana (TOTW). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
