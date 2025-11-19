FC 26 SBC Flash | 85+ Campaign Mix Upgrade – Carte Speciali Garantite!
È disponibile la SBC flash “85+ Campaign Mix Upgrade”, che garantisce un giocatore 85 OVR o superiore proveniente da una selezione di promozioni passate. Durata: 7 giorni.. Ripetibile: Sì, si riattiva dopo 2 giorni (Reset tri-settimanale).. Il Premio. Completando entrambe le sfide, riceverai: 1x Pacchetto giocatori campagne miste 85+ (Non Scambiabile).. Le 2 Sfide da Completare. La SBC è molto economica per la ricompensa, ma richiede una carta Squadra della Settimana (TOTW). Sfida Valutazione Minima Requisiti Chiave 1 – Rosa con valutazione 83 83 OVR Nessuno 2 – Rosa con valutazione 84 84 OVR Min. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
