FC 26 Obiettivo Live Flashback | Festival del Calcio – Hugo Lloris 85 OVR!
È disponibile l’obiettivo Live “Festival del calcio: Capitani – Hugo Lloris”, che ti permette di sbloccare la carta Flashback del portiere francese, diversi premi bonus e una preziosa EVO esclusiva. Hai 6 giorni per completare questo obiettivo. Il Premio Totale. Completando tutte le sfide, riceverai: x1 Flashback Hugo Lloris (85 OVR) (Non Scambiabile).. x1 Consumabile EVO Portiere volante (Non Scambiabile).. 2300 XP totali e una Divisa a tema Francia.. 1x Pacc. 2 giocat. oro rari 81+ (Non Scambiabile).. Dettagli Carta (Flashback Lloris 85 OVR). Ruoli: GK (Portiere).. Valutazione: 85 OVR.. Le 4 Sfide da Completare. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
