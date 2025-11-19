FC 26 Evoluzione | Tris Stili di Gioco – Aggiungi tre PlayStyle Offensivi!
È disponibile l’Evoluzione “Tris stili di gioco”, pensata per potenziare il tuo giocatore aggiungendo tre utilissimi Stili di Gioco offensivi. Costo: Gratuita.. Durata: 21 giorni.. Ripetibile: 3 volte.. Dettagli Evoluzione e Restrizioni. Restrizioni Giocatore: GEN max: 83 OVR. N° stili di gioco max: 10.. PlayStyle Aggiunti: Tiro teso rasoterra, Tecnico, Illusionista.. Potenziamenti. Questa Evoluzione non aumenta le statistiche principali del giocatore, ma aggiunge tre PlayStyle cruciali: Stile di gioco: Tiro teso rasoterra (MAX: 5). Stile di gioco: Tecnico (MAX: 5). Stile di gioco: Illusionista (MAX: 5). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Società Sportiva NOLA 1925. Onoychenko · November. Riavvolgiamo il nostro del film delle sfide tra Nola e Sarnese ... La doppietta di Colaurusso, il tris firmato D'Anna-Esposito, l'abbraccio con i nolani letteralmente ingabbiati nel settore Ospiti di Angri, la s - facebook.com Vai su Facebook
FC 26 Evoluzione: Doppia Minaccia – Esterno (ED) Difensivo Veloce! (Dual Threat) - È disponibile l'Evoluzione "Doppia minaccia", progettata per trasformare un'Ala Destra (ED) in un Esterno di Centrocampo (ED) capace di eccellere sia in ... Riporta imiglioridififa.com
EA FC 26 e il realismo nel calcio virtuale moderno - EA FC 26 rappresenta un passo fondamentale nell’evoluzione delle simulazioni sportive moderne. Scrive oasport.it
FC 26: le migliori evoluzioni dei giocatori. Tutto quello che c'è da sapere - Gli sviluppatori hanno infatti promesso upgrade più vari e un numero maggiori di EVO rispetto al passato. Secondo everyeye.it