"Per nascondere il fallimento epocale, il sindaco non trova di meglio che cercare di coinvolgere l’opposizione. Sul terreno restano le macerie: soldi dei cittadini spesi inutilmente e, per i firmatari della Delibera bocciata dal Tar, un orizzonte di danno erariale. Se questi amministratori avessero un briciolo di dignità, di fronte alla figuraccia, dovrebbero dimettersi subito". Rinascita Campeginese, all’indomani del verdetto del Tar, non ci sta ad essere accusata dall’amministrazione Spanò di essersi alleata con la farmacista privata Alberta Alberti per boicottare il progetto di apertura della nuova farmacia comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Farmacia, ‘picconate’ dal Tar: "Sprovvista di istruttoria"