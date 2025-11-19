‘Fare meglio insieme’ nell’era digitale al via ‘Orbits 2025’
(Adnkronos) – Fare meglio insieme: è questo l'obiettivo di 'Orbits-Dialogues with intelligence', il progetto firmato dalla Action di Manuela Ronchi e guidato da Luciano Floridi per accompagnare i leader d’azienda, i cittadini e le giovani generazioni attraverso le sfide dell’era digitale. E stamattina, durante la prima giornata dello 'show-how' giunto alla sua seconda edizione, oltre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Scopri altri approfondimenti
Marino: "Sorpreso dalla partenza della Roma, ma può fare ancora meglio. Gasperini tra i primi tre allenatori della Serie A" bit.ly/3K22n5w #AsRoma Vai su X
Non è l’orario a fare la differenza, ma la regolarità. Il nostro corpo funziona meglio quando può prevedere i pasti fissi e la qualità del cibo? - facebook.com Vai su Facebook