Famiglia Rana conquista la seconda stella Michelin eccellenza veronese nel cuore dell’Oasi del Feniletto

Veronasera.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ristorante Famiglia Rana, immerso nella tranquillità di Vallese di Oppeano, ha raggiunto un nuovo traguardo importante: la conquista della seconda stella Michelin, un riconoscimento che lo colloca tra le realtà più significative dell’alta cucina italiana.Si è conclusa al Teatro Regio di Parma. 🔗 Leggi su Veronasera.it

