False accuse di tangenti e logge deviate | condanna definitiva per il falso pentito Tuzzolino

Agrigentonotizie.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diventa definitiva la condanna a quattro anni e dieci mesi di carcere per Giuseppe Tuzzolino, l’architetto 45enne di Palma di Montechiaro che per anni si era spacciato per collaboratore di giustizia. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei suoi avvocati, rendendo così irrevocabile la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

