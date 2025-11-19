Falsa promessa di matrimonio per portarle via 3mila euro latin lover condannato per truffa aggravata

ANCONA – “Verrai a vivere con me e ti cambierà la vita”. Sembrava tutto vero e possibile se non quando la donna, abbindolata da uno spasimante, si è ritrovata solo con il conto corrente più leggero di 3mila euro, i suoi risparmi. A beffarla giocando con i suoi sentimenti sarebbe stato un 67enne. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

