Falsa chirurga social esegue un trapianto di capelli | in coma la paziente Come tutelarsi
Ancora un caso di “falsi” medici, ancora una vittima. Questa volta si è trattato di una donna che si era rivolta a quella che credeva fosse una chirurga, perché potesse effettuare un trapianto di capelli. Ma la paziente è finita in coma e solo successivamente si è scoperto che l’aveva operata non aveva i titoli per farlo. È accaduto ad Arezzo, in Toscana, e ora ci si interroga su coma sia potuto accadere che la “falsa” sanitaria potesse esercitare in uno studio nel centro cittadino e potesse promuovere la sua attività sui social, dove la paziente l’aveva notata. Il trapianto e poi il coma. A ricostruire l’accaduto è stata la squadra mobile, coordinata dalla Procura, dopo che la donna che si era rivolta alla presunta e “falsa” chirurga si è sentita male ed è finita in coma in seguito a una grave infezione post operatoria. 🔗 Leggi su Dilei.it
*Arezzo, falsa chirurga esegue trapianti di
Falsa chirurga esegue trapianti di capelli: donna finisce in coma ad Arezzo - Una donna è finita in coma dopo un trapianto di capelli eseguito da una falsa chirurga in uno studio di Arezzo senza requisiti igienico- Secondo ilfattoquotidiano.it
Arezzo, falsa chirurga esegue trapianti di capelli: donna finisce in coma - Doveva essere un trattamento di rinfoltimento dei capelli come quelli pubblicizzati spesso sui social, ma per una donna di Arezzo si è trasformato in un incubo: poche ore dopo l'intervento è finita in ... Lo riporta msn.com