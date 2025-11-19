Ancora un caso di “falsi” medici, ancora una vittima. Questa volta si è trattato di una donna che si era rivolta a quella che credeva fosse una chirurga, perché potesse effettuare un trapianto di capelli. Ma la paziente è finita in coma e solo successivamente si è scoperto che l’aveva operata non aveva i titoli per farlo. È accaduto ad Arezzo, in Toscana, e ora ci si interroga su coma sia potuto accadere che la “falsa” sanitaria potesse esercitare in uno studio nel centro cittadino e potesse promuovere la sua attività sui social, dove la paziente l’aveva notata. Il trapianto e poi il coma. A ricostruire l’accaduto è stata la squadra mobile, coordinata dalla Procura, dopo che la donna che si era rivolta alla presunta e “falsa” chirurga si è sentita male ed è finita in coma in seguito a una grave infezione post operatoria. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Falsa chirurga “social” esegue un trapianto di capelli: in coma la paziente. Come tutelarsi