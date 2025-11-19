Falsa chirurga esegue trapianti di capelli | donna finisce in coma ad Arezzo

I pericoli e i rischi di rivolgersi per qualsiasi tipo di intervento estetico dovrebbero essere sempre eseguiti dai professionisti. Arriva da Arezzo la storia della donna finita in coma dopo il trapianto di capelli. La segnalazione da parte dei familiari della donna, 40 anni, che si è poi ripresa, ha portato all’apertura di un’indagine: due persone sono state denunciate. A indagare la Squadra mobile di Arezzo, che, coordinata dalla procura, ha scoperto un’attività sanitaria abusiva all’interno di uno studio medico del centro di Arezzo dove venivano eseguiti trapianti di capelli senza autorizzazioni, senza requisiti igienico-sanitari adeguati e con personale privo dell’abilitazione professionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

