Fallout 4 misery island | espansione gratuita con nuove mappe missioni e personaggi

Nel panorama dei mod e delle espansioni create dai fan, nessuna proposta recente si distingue tanto per l'ambizione quanto Misery Island — Isles of New England: quella che si presenta come una nuova scena da esplorare all'interno di Fallout 4. Questa estensione, sviluppata da appassionati, porta i giocatori in un'inedita ambientazione, arricchendo l'esperienza di gioco con contenuti originali, mappe e storie tutte da scoprire. una espansione realizzata da appassionati per appassionati. un progetto di fan estremamente articolato. Misery Island è un'espansione unica nel suo genere, creata completamente da utenti di Nexus Mods.

