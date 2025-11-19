Fallimento Bames Vimercate tutto prescritto e niente risarcimento agli ex lavoratori

Vimercate (Monza Brianza), 19 Novembre 2025 - Da bancarotta fraudolenta a semplice e colpo di spugna della prescrizione per il fallimento della Bames, la società vimercatese, ex Ibm poi Celestica, fiore all'occhiello della Silicon Valley brianzola e finita invece per chiudere i battenti nel 2013 lasciando a casa 850 lavoratori. guzzi monza presidio Bames Lo ha deciso la Corte d’Appello di Milano dopo il ricorso presentato dai sei condannati in primo grado con sentenza del Tribunale di Monza per bancarotta fraudolenta, accogliendo la richiesta della Procura generale di modificare l'accusa contestata in quella meno grave di bancarotta semplice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fallimento Bames Vimercate, tutto prescritto e niente risarcimento agli ex lavoratori

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

I muri più grandi da abbattere sono quelli della paura. Sono quelli fatti di quella paura che fa sentire in bocca l'amara delusione del nuovo fallimento. I muri più grandi da abbattere sono quelli dove non riesci a vedere la felicità che si cela dietro...ma solo la pa - facebook.com Vai su Facebook

Vimercate, bancarotta Bames: l'ex presidente di Celestica Italia chiede l'assoluzione in Appello - Punta all'assoluzione l'ex presidente di Celestica Italia Luca Bertazzini, condannato insieme ad altri 5 imputati dal Tribunale di Monza per bancarotta ... Da ilgiorno.it

Fallimento Bames, si torna in aula. Sei condannati fanno ricorso - I giudici hanno riconosciuto la bancarotta fraudolenta e inflitto alla dirigenza pene dai 3 agli 8 anni. Si legge su ilgiorno.it