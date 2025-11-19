Falla WhatsApp esposti 3,5 miliardi di numeri di telefono | la scoperta dei ricercatori ha costretto Meta a intervenire

Non hanno violato server né aggirato sistemi avanzati di sicurezza, ma è bastato usare una funzione già presente su WhatsApp per scoprire, uno dopo l’altro, 3,5 miliardi di account attivi in 245 Paesi. È questo il risultato di uno studio condotto da un gruppo dell’Università di Vienna e di SBA Research tra dicembre 2024 e aprile 2025, con l’obiettivo di verificare se fosse ancora possibile enumerare gli account WhatsApp partendo da semplici numeri di telefono, rivelando quanto sia stato possibile e su scala globale. Secondo la ricerca, in Italia sono stati identificati ben 55.606.677 account attivi, una cifra enorme che colloca il nostro Paese tra quelli con il maggior numero di utenti WhatsApp a livello europeo. 🔗 Leggi su Open.online