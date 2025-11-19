Falla WhatsApp esposti 3,5 miliardi di numeri di telefono | la scoperta dei ricercatori ha costretto Meta a intervenire
Non hanno violato server né aggirato sistemi avanzati di sicurezza, ma è bastato usare una funzione già presente su WhatsApp per scoprire, uno dopo l’altro, 3,5 miliardi di account attivi in 245 Paesi. È questo il risultato di uno studio condotto da un gruppo dell’Università di Vienna e di SBA Research tra dicembre 2024 e aprile 2025, con l’obiettivo di verificare se fosse ancora possibile enumerare gli account WhatsApp partendo da semplici numeri di telefono, rivelando quanto sia stato possibile e su scala globale. Secondo la ricerca, in Italia sono stati identificati ben 55.606.677 account attivi, una cifra enorme che colloca il nostro Paese tra quelli con il maggior numero di utenti WhatsApp a livello europeo. 🔗 Leggi su Open.online
Contenuti che potrebbero interessarti
WhatsApp, ricercatori estraggono 3,5 miliardi di numeri: la falla era nota dal 2017 Vai su X
È arrivato un nuovo abitino di Anvito super femminile e comodo falla XL alla 6xl (taglia 58/60) Per ordini 3534116778 su telegram o whatsapp Effettuiamo spedizioni in tutta Italia #anchextecurvy #anchextepistoia #curvygirl #curvyfashion #curvygirlcommunity - facebook.com Vai su Facebook
Falla WhatsApp, esposti 3,5 miliardi di numeri di telefono: la scoperta dei ricercatori ha costretto Meta a intervenire - La ricerca ha mappato utenti localizzati in Cina, Myanmar e Corea del Nord, dove l'app è vietata ... Riporta open.online
WhatsApp, come una semplice falla rischiava di causare “la più grande fuga di dati della storia” - Un team di ricercatori ha sfruttato una vulnerabilità del servizio di messaggistica per ottenere 3,5 miliardi di numeri, spesso con foto e altre informazioni degli utenti ... Scrive wired.it
WhatsApp, numeri di telefono esposti: ricercatori ottengono i dati di 3,5 miliardi di utenti - WhatsApp, numeri di telefono esposti: ricercatori ottengono i dati di 3,5 miliardi di utenti. cellulare-magazine.it scrive