Fai una pausa | in azienda il device sul lavoratore non controlla la produttività ma lo stress psico-fisico

Interessante iniziativa dell'azienda di Cesenatico Siropack che presenta la sua nuova tecnologia ‘Red Respect’ al servizio dei lavoratori, per aumentare la sicurezza sul luogo di lavoro. Lo strumento divisivo, fino ad oggi utilizzato per il controllo della produttività, diventa infatti un veicolo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dopo una piccola pausa rieccoci, pronti ad accogliere il grinch .... intanto, mentre cerchiamo di riordinare le idee,stasera è andato in onda un servizio su Italia uno che parlava di noi e della nostra piccola azienda agricola.....vamosssss!!!!! - facebook.com Vai su Facebook

Pausa pranzo salva-ambiente: Sea Vision azienda virtuosa - La risposta è sì e lo rivelano i numeri di Sea Vision, azienda di via Treves dove lavorano (e mangiano) oltre 200 dipendenti, e ... Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it

Pausa sabbatica dal lavoro, l’azienda di Cremona che premia i dipendenti con ferie aggiuntive - C’è anche la pausa sabbatica dal lavoro, ossia ferie aggiuntive: 1 mese off dopo 3 anni, 5 settimane dopo 4 anni, 6 settimane dopo 5 anni. ilmessaggero.it scrive

Pausa pranzo del dipendente: quali sono le regole che l’azienda deve rispettare - La pausa pranzo è un diritto, non soggetto a rinuncia, che spetta al lavoratore qualora la prestazione lavorativa superi le 6 ore nell’ambito dell’orario di lavoro. Segnala ipsoa.it