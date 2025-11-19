Facciamo rumore | Foggia si prepara a una marcia corale contro la violenza sulle donne

Foggiatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un appello a tutta la città, un invito a “fare rumorecontro il silenzio che spesso circonda la violenza di genere. È con questo spirito che l’Università di Foggia, insieme al Comune, alla Provincia e a una fitta rete di associazioni ed enti della Capitanata, annuncia la marcia cittadina. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Rompere il silenzio: «L'importanza di fare rumore nella mia vita di persona sorda» - La sordità è una realtà per milioni di persone come me, spesso fraintesa e stigmatizzata come anormalità. Da vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Facciamo Rumore Foggia Prepara