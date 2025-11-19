Fa male dolore ogni giorno Rosalinda Cannavò choc la confessione spiazza i fan | Ho questa malattia

Rosalinda Cannavò ha deciso di rompere il silenzio su un fastidio che, da settimane, le rende complici anche i gesti più semplici. Nelle sue ultime Stories, l’attrice – nota al grande pubblico anche con il nome d’arte Adua Del Vesco – ha mostrato le immagini delle sue mani arrossate e segnate, rispondendo finalmente a quelle domande che i follower continuavano a farle: “Scusa perché i guanti?”, “Perché stai cucinando con i guanti?”. Domande nate dalla curiosità, ma che celavano un disagio reale. Nell’immagine condivisa su Instagram, Rosalinda ha mostrato senza filtri l’epidermide secca, spellata, con piccole bollicine che le rendono doloroso perfino toccare l’acqua. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Scopri altri approfondimenti

“Se non ho dolore, non ho carie.” FALSO. Le carie spesso crescono in silenzio — senza dolore, senza sintomi. Quando iniziano a far male… è già tardi! Fai controlli regolari da ML Dental: prevenire è sempre meglio che curare. ? 0775/441743 +3 - facebook.com Vai su Facebook

“Ho questo dolore fisso che mi sfida ogni giorno ma io non mollo. Insieme andremo lontano”: Lorenzo Jovanotti ricorda il brutto incidente del 2023 e annuncia una data speciale - “Sarà un concerto speciale perché parteciperà solo gente arrivata lì in bicicletta, e saremmo 5000 bici. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Il dolore in diretta fa male alla tv - Dopole sparate di Busi (la settimana scorsa) la bella Barbara con il suo «Stasera che sera» ha cercato di colpire il pubblico un'altra volta. Segnala iltempo.it

La stanza dei figli: un gruppo di auto aiuto per superare il dolore del lutto. «Ogni notte mi sveglio e rivivo la sua agonia» - Giovedì 10 luglio, un ragazzo di 17 anni, Riccardo Boni, è morto sulla spiaggia di Montalto di Castro, soffocato dalla sabbia ingerita quando il tunnel che stava costruendo per gioco gli è crollato ... Scrive corriere.it