F1 Marko snobba Antonelli e Bearman | La rivelazione della stagione è un’altra

Marko ha parlato senza veli: il manager austriaco della Red Bull ha snobbato Antonelli e Bearman, indicandone un altro come rivelazione della stagione. In un’analisi fatta ai microfoni di speedweek.com, Helmut Marko, membro chiave del programma giovani della Red Bull, ha lodato apertamente Isack Hadjar etichettandolo come la rivelazione più sorprendente della stagione 2025 in Formula 1. Pur confrontandosi con altri esordienti come Andrea Kimi Antonelli e Oliver Bearman, Marko ha sottolineato il potenziale del pilota francese, nonostante alcune difficoltà riscontrate nel corso della stagione. Per Marko, Hadjar è candidato a diventare un protagonista anche nei prossimi anni di F1. 🔗 Leggi su Sportface.it

