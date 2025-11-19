F1 Frederic Vasseur | A Las Vegas vogliamo ripetere le prestazioni solide delle ultime gare

L’obiettivo del secondo posto nel Mondiale costruttori è molto più lontano dopo la debacle di Interlagos, ma adesso la Ferrari rischia addirittura di chiudere fuori dalla top3 e dovrà salire di colpi nelle ultime tre tappe della stagione 2025 per superare la Red Bull di Max Verstappen. Alla vigilia del Gran Premio di Las Vegas la Scuderia di Maranello occupa infatti la quarta piazza nella graduatoria a squadre con un distacco di 4 punti dal Drink Team e di 36 dalla Mercedes. “ Las Vegas è un evento unico nel calendario: l’atmosfera, il programma – con la gara che si disputa il sabato sera – e il tracciato stesso lo rendono qualcosa di speciale. 🔗 Leggi su Oasport.it

