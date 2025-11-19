Ex ospedale le richieste dell’Ast | La nostra missione è fare sanità
Infuocato consiglio aperto sul futuro dell’ex ospedale del viale della Vittoria. Presente anche il direttore generale dell’Ast Ancona Giovanni Stroppa, che è stato subito chiaro sugli obiettivi: "La valorizzazione economica dell’area da parte dell’azienda sanitaria (proprietaria dell’88%), la richiesta di essere coinvolti e il non prescindere dai percorsi di progettualità realizzati negli ultimi due anni". Parole nette che secondo parte dell’opposizione sono in contrasto con quelle dell’amministrazione comunale, che ha avviato un percorso partecipativo con la città, incaricando l’Univpm. "Non ci sono progettisti che abbiano avuto incarichi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
CERIMONIA DI CONSEGNA NUOVO MEZZO CRI Il Comitato Croce Rossa Italiana di Orvieto, al fine di rispondere sempre e comunque alle richieste di aiuto di quanti si trovano in difficoltà, soprattutto chi si vede costretto a recarsi in ospedale in maniera costa - facebook.com Vai su Facebook
Ex ospedale, le richieste dell’Ast: "La nostra missione è fare sanità" - L’azienda sottolinea l’importanza della "valorizzazione economica dell’area": introti indispensabili, secondo l’Ast, per i suoi progetti. msn.com scrive
L’ex ospedale diventa istituto di formazione della polizia penitenziaria - L’ex ospedale diventa istituto di formazione della polizia penitenziaria. Si legge su laprovinciadibiella.it
Biella, l'ex ospedale diventa scuola della penitenziaria - L'ex ospedale Degli Infermi di Biella diventerà un istituto di formazione della polizia penitenziaria, un ... Scrive notizie.tiscali.it