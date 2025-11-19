Infuocato consiglio aperto sul futuro dell’ex ospedale del viale della Vittoria. Presente anche il direttore generale dell’Ast Ancona Giovanni Stroppa, che è stato subito chiaro sugli obiettivi: "La valorizzazione economica dell’area da parte dell’azienda sanitaria (proprietaria dell’88%), la richiesta di essere coinvolti e il non prescindere dai percorsi di progettualità realizzati negli ultimi due anni". Parole nette che secondo parte dell’opposizione sono in contrasto con quelle dell’amministrazione comunale, che ha avviato un percorso partecipativo con la città, incaricando l’Univpm. "Non ci sono progettisti che abbiano avuto incarichi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ex ospedale, le richieste dell’Ast: "La nostra missione è fare sanità"