Ex Milan Leonardo | Non mi è piaciuto allenare All’Inter ci sono andato perchè…

Leonardo, ex giocatore e allenatore del Milan, ha ripercorso la sua esperienza da allenatore prima dei rossoneri e poi dei rivali dell'Inter per poi soffermarsi anche sul passato da direttore sportivo: le parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Leonardo: “Non mi è piaciuto allenare. All’Inter ci sono andato perchè…”

Leonardo rivela: «Il PSG ha vinto grazie agli investimenti. Futuro nel calcio? Dipende dalle opportunità. Allenare Milan e Inter? Non mi piaceva. Ecco perché l’ho fatto» - Leonardo ex direttore sportivo del PSG ha rilasciato un’intervista a RMC Sport, toccando vari temi tra cui il suo passato al Milan e all’Inter Leonardo, ex direttore sportivo del Paris Saint- Da calcionews24.com

Milan, Leonardo: "Maldini? Credo che abbiano capito di aver sbagliato a mandarlo via" - Leonardo Nascimento De Araujo, più semplicemente noto come Leonardo, ha rilasciato una lunga intervista al QS in cui ha parlato principalmente della sua carriera e dei giovani, ma nella quale ha ... Lo riporta sportmediaset.mediaset.it

Leonardo: "Il Milan è vuoto, senz'anima. Il milanismo c'era, si chiamava Maldini ed è stato mandato via" - allenatore e dirigente fra le altre di Milan, Inter e Paris Saint Germain, ma soprattutto bandiera ... Scrive calciomercato.com