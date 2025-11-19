Ex Ilvaa Genova si occupa stabilimento

9.21 Sciopero di 24 ore e assemblee, indetti per oggi per l'ex Ilva, dopo la rottura ieri al tavolo a Palazzo Chigi. A Genova, l'assemblea è durata pochi minuti: i lavoratori hanno deciso di occupare lo stabilimento di Cornigliano per protestare "contro il blocco degli impianti al Nord e il piano che prevede l'aumento della cassa integrazione straordinaria fino a 6mila unità".Mille posti di lavoro a rischio a Genova. Corteo verso la stazione e lì deciso il presidio a oltranza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Contenuti che potrebbero interessarti

La Uilm entra alla Ebit di Genova - facebook.com Vai su Facebook

Ex Ilva, stabilimento occupato e corteo a Genova - È durata pochi minuti l'assemblea dei lavoratori dell'ex Ilva a Genova in sciopero che hanno scelto di occupare lo stabilimento e la strada della mobilitazione per protestare ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Ex Ilva, è rottura col Governo: sciopero e assemblea a Genova - A Genova come negli altri stabilimenti è stato indetto uno sciopero con assemblea dei lavoratori davanti allo stabilimento di Cornigliano. primocanale.it scrive

Ex Ilva, verso il blocco degli impianti del Nord. Assemblea dei lavoratori a Cornigliano, contestata la decisione dei commissari - Iniziata la prima assemblea dei lavoratori nello stabilimento siderurgico ex Ilva di Genova Cornigliano. Lo riporta ilsecoloxix.it