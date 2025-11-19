Ex Ilva scatta l' occupazione Salis scrive a Urso I sindacati | Mille posti a rischio Fiom | Dormiremo in strada | Foto | Video

La protesta dei lavoratori dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Cornigliano, ora occupato. Contestata l’ipotesi di una produzione su ciclo corto, con il blocco degli impianti del Nord. I sindacati: “A rischio la siderurgia in Italia”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Ex Ilva, scatta l'occupazione. Salis scrive a Urso. I sindacati: “Mille posti a rischio”. Fiom: “Dormiremo in strada” | Foto | Video

ULTIM'ORA Ex Ilva, dal 15 novembre scatta la cassa integrazione per 5.700 lavoratori Dal 15 novembre i lavoratori dell’ex Ilva a entrare in cassa integrazione saranno 5.700. Un numero destinato ad aumentare e a raggiungere le 6.000 unità a gennaio. È q Vai su X

