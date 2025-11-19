Ex Ilva rottura tra sindacati e governo | sciopero e manifestazione

I sindacati, dopo quattro ore di confronto, annunciano la rottura con il governo, lo stop delle trattative sul futuro di Acciaierie d'Italia e uno sciopero di 24 ore con assemblee in tutti i luoghi di lavoro, anche a Genova, nella giornata di mercoledì 19 novembre 2025. Manifestazione a Genova. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

