Ex Ilva rottura tavolo governo-sindacati | dichiarato lo sciopero

Scatta la mobilitazione dei sindacati dell’ex Ilva dopo l’ennesimo confronto andato a vuoto con il governo: è sciopero. Ex Ilva, i sindacati dichiarano sciopero di 24 ore «Abbiamo rotto. Abbiamo dichiarato 24 ore di sciopero da domani (oggi, ndr), con assemblee in tutti gli stabilimenti. I nostri dubbi sono diventati certezze: è un disastro», ha . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Ex Ilva, rottura tavolo governo-sindacati: dichiarato lo sciopero

