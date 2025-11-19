Ex Ilva rottura tavolo governo-sindacati | dichiarato lo sciopero Blocchi a Genova

Scatta la mobilitazione dei sindacati dell’ex Ilva dopo l’ennesimo confronto andato a vuoto con il governo: è sciopero. AGGIORNAMENTO 10.00 Di pochi minuti l’assemblea dei lavoratori dell’ex Ilva a Genova. Gli operai in sciopero hanno scelto di occupare lo stabilimento e la strada della mobilitazione per protestare “contro il blocco degli impianti del nord e . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Ex Ilva, rottura tavolo governo-sindacati: dichiarato lo sciopero. Blocchi a Genova

Argomenti simili trattati di recente

Ex Ilva, rottura tra governo e sindacati Fiom, Fim e Uilm annunciano sciopero di 24 ore e mobilitazione con assemblee in tutti i siti del gruppo dopo il fallimento del tavolo a Palazzo Chigi Albertina Sanchioni Vai su X

Ex Ilva; Palombella (Uilm): “Rottura totale: 24 ore di sciopero da domani in tutti i siti. Governo si assuma responsabilità” - facebook.com Vai su Facebook

Ex Ilva: sindacati, rottura del tavolo con il Governo e sciopero da domani - L'esecutivo ha chiarito in una nota che non ci sarà un'estensione ulteriore della Cassa integrazione e ha manifestato la propria disponibilità a tenere aperto il confronto ... Secondo msn.com

Ex Ilva, è scontro totale: salta tavolo a Palazzo Chigi, i sindacati annunciano sciopero di 24 ore - Salta il tavolo della trattativa sull'ex Ilva a Palazzo Chigi con i sindacati che annunciano lo "scontro totale" e uno sciopero di 24 ore a partire da domani, mercoledì 19 novembre, dopo la conferma ... Da adnkronos.com

Ex Ilva, via allo sciopero: rottura tra sindacati e governo sulla cassa integrazione - È rottura tra Governo e sindacati su cassa integrazione e formazione dei lavoratori: scatta lo sciopero. Si legge su quifinanza.it