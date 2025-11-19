Dormiranno in strada questa notte i metalmeccanici dell'ex Ilva di Genova. Lo si legge in una nota della Fiom Cgil di Genova. In via Cornigliano, nel cuore del quartiere, saranno allestite tende da campo per ospitare i manifestanti. "A Genova sono a rischio mille operai e così le loro famiglie - dichiarano dalla Fiom Cgil di Genova - Non permetteremo che chiudano la nostra fabbrica e non permetteremo la fine della siderurgia in questo Paese". Intanto questa notte i lavoratori dormiranno strada.Per domani sono già organizzate una nuova assemblea e nuove proteste. Questa mattina è arrivato al presidio il presidente della Regione Marco Bucci, mentre l'arrivo della sindaca di Genova Silvia Salis è previsto in serataNe parla Gilda Ferrari,? leggi l’articolo completo al link in bio su @?ilsecoloxix cliccando sulla sezione Genova. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Ex Ilva, prosegue nella notte il presidio dei lavoratori. Il fatto del giorno | Video