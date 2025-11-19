Ex Ilva prosegue nella notte il presidio dei lavoratori Il fatto del giorno | Video

Ilsecoloxix.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dormiranno in strada questa notte i metalmeccanici dell'ex Ilva di Genova. Lo si legge in una nota della Fiom Cgil di Genova. In via Cornigliano, nel cuore del quartiere, saranno allestite tende da campo per ospitare i manifestanti. "A Genova sono a rischio mille operai e così le loro famiglie - dichiarano dalla Fiom Cgil di Genova - Non permetteremo che chiudano la nostra fabbrica e non permetteremo la fine della siderurgia in questo Paese". Intanto questa notte i lavoratori dormiranno strada.Per domani sono già organizzate una nuova assemblea e nuove proteste. Questa mattina è arrivato al presidio il presidente della Regione Marco Bucci, mentre l'arrivo della sindaca di Genova Silvia Salis è previsto in serataNe parla Gilda Ferrari,? leggi l’articolo completo al link in bio su @?ilsecoloxix cliccando sulla sezione  Genova. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

ex ilva prosegue nella notte il presidio dei lavoratori il fatto del giorno video

© Ilsecoloxix.it - Ex Ilva, prosegue nella notte il presidio dei lavoratori. Il fatto del giorno | Video

Contenuti che potrebbero interessarti

ex ilva prosegue notteEx Ilva, scatta l'occupazione. Salis scrive a Urso. I sindacati: “Mille posti a rischio”. Fiom: “Dormiremo in strada” - La protesta dei lavoratori dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Cornigliano, ora occupato. Si legge su ilsecoloxix.it

ex ilva prosegue notteEx Ilva, la protesta a oltranza degli operai: “Urso vuole chiudere la siderurgia in Italia, inaccettabile” - Qui si perdono mille posti di lavoro, credo sia una ragione sufficiente ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Luana D’Orazio, assolto il tecnico manutentore. Era accusato di omicidio colposo - I sindacati: "Il piano del governo porta alla chiusura della fabbrica e alla fine della siderurgia nella nostra città e nel pae ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Ex Ilva Prosegue Notte