Ex Ilva | non c’è nessun nuovo aumento della cassa integrazione

Roma, 19 nov. (askanews) – Alla ex Ilva di Taranto “non è previsto alcun aumento del numero di lavoratori in Cassa Integrazione rispetto alle attuali 4.450 unità. Qualsiasi affermazione relativa a un’estensione della Cassa di ulteriori 1.550 lavoratori è priva di fondamento”. Lo affermano i commissari straordinari di Acciaierie d’Italia, con un comunicato su “alcune ricostruzioni diffuse da rappresentanti sindacali e da organi di stampa”, riguardo all’incontro tenutosi ieri a Palazzo Chigi. “La posizione – si legge – è stata ribadita più volte durante la riunione e riportata nel comunicato ufficiale diffuso ieri da Palazzo Chigi, nel quale si conferma che ‘non ci sarà un’estensione ulteriore della Cassa integrazione, accogliendo così la principale richiesta avanzata dagli stessi sindacati nel corso del precedente tavolo'”, aggiunge l’azienda. 🔗 Leggi su Ildenaro.it