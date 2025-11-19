Ex Ilva mobilitazione a Genova | stabilimento occupato e corteo

Lo stabilimento di Cornigliano diventa centro della mobilitazione dei lavoratori dopo l'annuncio dell'aumento della cassa integrazione. I sindacati parlano di mille posti a rischio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

