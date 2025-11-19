Ex Ilva l’occupazione paralizza il Ponente Salis scrive a Urso La Fiom | Dormiremo in strada | Foto | Video

La protesta dei lavoratori dello stabilimento di Cornigliano, ora occupato. Contestata l’ipotesi di una produzione su ciclo corto, con il blocco degli impianti del Nord. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Ex Ilva, l’occupazione paralizza il Ponente. Salis scrive a Urso. La Fiom: “Dormiremo in strada” | Foto | Video

