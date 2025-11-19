Ex Ilva Genova si mobilita Corteo e occupazione in fabbrica

AGI - La situazione dell' ex Ilva è incandescente a Genova dopo l'ipotesi di " ciclo corto ", che prevede il blocco degli impianti del Nord, tra i quali quello di Cornigliano. Stamane si è tenuta l'assemblea dei lavoratori che ha deciso per il corteo e l' occupazione dello stabilimento. "Il piano del Governo porta alla chiusura della fabbrica con la conseguenza che a Genova abbiamo mille posti di lavoro a rischio, mille famiglie che rischiano di perdere il loro sostentamento e la fine della siderurgia nella nostra città e nel Paese", hanno detto Armando Palombo, storico delegato Fiom Cgil della ex Ilva di Cornigliano, e Stefano Bonazzi, segretario generale Fiom Cgil Genova. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Ex Ilva, Genova si mobilita. Corteo e occupazione in fabbrica

