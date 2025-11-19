Ex Ilva Genova sciopero lavoratori e stabilimento occupato

A Genova i lavoratori dell’ex Ilva hanno occupato lo stabilimento per protestare "contro il blocco degli impianti del nord e il piano che prevede l'aumento della cassa integrazione straordinaria fino a sei mila unità". Gli operai in sciopero hanno anche svolto un corteo verso la stazione ferroviaria di Genova Cornigliano, dove hanno organizzato un presidio ad oltranza. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Ex Ilva Genova, sciopero lavoratori e stabilimento occupato

I lavoratori dell'ex Ilva a Genova hanno scelto di occupare lo stabilimento e con i mezzi si sono mossi in corteo verso la stazione ferroviaria di Genova Cornigliano, dove si terrà un presidio ad oltranza. Dopo l'assemblea davanti ai cancelli

FOTO | La rabbia degli operai dell'ex Ilva. "Sono mille i posti di lavoro a rischio a Genova", denunciano i sindacati. #ANSA

Ex Ilva, sciopero e occupazione a Genova - Pochi minuti d'assemblea nel capoluogo ligure e poi la decisione di muoversi in corteo. Riporta avvenire.it

Ex Ilva, occupato lo stabilimento di Genova: i lavoratori in sciopero partono in corteo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ex Ilva, occupato lo stabilimento di Genova: i lavoratori in sciopero partono in corteo ... Secondo tg24.sky.it

È in corso uno sciopero di 24 ore dei dipendenti dell’ex ILVA, che hanno occupato lo stabilimento di Genova - Martedì sera, dopo l’incontro sull’ex ILVA tra governo, rappresentanti dell’azienda e sindacati, Fim, Fiom e Uilm hanno indetto 24 ore di sciopero a partire dalla mattina di oggi, mercoledì 19 novembr ... Lo riporta ilpost.it