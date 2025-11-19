Ex Ilva Genova sciopero lavoratori e stabilimento occupato

A Genova i lavoratori dell’ex Ilva hanno occupato lo stabilimento per protestare "contro il blocco degli impianti del nord e il piano che prevede l'aumento della cassa integrazione straordinaria fino a sei mila unità". Gli operai in sciopero hanno anche svolto un corteo verso la stazione ferroviaria di Genova Cornigliano, dove hanno organizzato un presidio ad oltranza. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

