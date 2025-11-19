Ex Ilva assemblea contro la chiusura degli impianti del Nord Corteo | bloccata la strada Guido Rossa I sindacati | Genova perderà mille posti di lavoro | Foto | Video

Iniziata la prima assemblea dei lavoratori nello stabilimento siderurgico ex Ilva di Genova Cornigliano. Contestata l’ipotesi di una produzione su ciclo corto, con il blocco degli impianti del Nord. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Ex Ilva, assemblea contro la chiusura degli impianti del Nord. Corteo: bloccata la strada Guido Rossa. I sindacati: “Genova perderà mille posti di lavoro” | Foto | Video

