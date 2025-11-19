Ex Ilva assemblea contro la chiusura degli impianti del Nord Corteo | bloccata la strada Guido Rossa I sindacati | Genova perderà mille posti di lavoro | Foto | Video

Ilsecoloxix.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Iniziata la prima assemblea dei lavoratori nello stabilimento siderurgico ex Ilva di Genova Cornigliano. Contestata l’ipotesi di una produzione su ciclo corto, con il blocco degli impianti del Nord. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Ex Ilva, assemblea contro la chiusura degli impianti del Nord. Corteo: bloccata la strada Guido Rossa. I sindacati: “Genova perderà mille posti di lavoro” | Foto | Video

