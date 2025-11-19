Ex Ilva 6.000 in cig e formazione I sindacati annunciano lo sciopero

Slitta a oggi il termine per le modifiche alla manovra. Spunta bonus per le scuole private. Rush finale per gli emendamenti alla manovra. È slittato a oggi il termine per la presentazione dei cosiddetti segnalati. Significa che le 5.742 proposte di modifica del testo iniziale, saranno ridotte a 414. Sempre oggi si svolgerà un pre Consiglio dei ministri in vista del cdm di domani. Uno dei punti all’ordine del giorno è lo schema di disegno di legge che prevede l’istituzione del Registro unico nazionale dei dispositivi medici impiantabili. Sono poi previsti due schemi di decreto legislativo. Il primo su Terzo settore, crisi d’impresa, sport e Iva. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ex Ilva, 6.000 in cig e formazione. I sindacati annunciano lo sciopero

