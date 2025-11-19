Ex colonia altro passo avanti al piano interrato
L’ex Colonia Tonnini compie un ulteriore passo avanti nel suo percorso di trasformazione, un cammino avviato nel 2018 fatto di interventi per tappe che negli ultimi anni ha permesso di restituire alla città un edificio che per decenni era rimasto in abbandono. Oggi i piani superiori sono pienamente operativi, ospitano attività, uffici e anche l’ITS, diventato uno dei presidi formativi più attesi del territorio. Rimaneva però un ultimo livello, quello interrato, ancora allo stato grezzo: muri in cemento armato, solai realizzati da tempo, ma nessuna finitura, impianto o compartimentazione. Un vuoto che il Comune si prepara a colmare con una nuova tranche di lavori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Campli Piazza Vittorio Emanuele II° gli alunni sono in partenza per la colonia marina a Giulianova (TE) 1925 (ho un dubbio... ma l'autopostale raffigurato con credo che abbia la portata di tutti gli alunni e insegnanti in foto ... forse l'altro non è visibile? ) #follo - facebook.com Vai su Facebook
Per l’ex Enel caccia ai fondi regionali - Ok della giunta al progetto di candidatura per il bando regionale ’Rigenerazione Urbana 2024 ’. ilrestodelcarlino.it scrive
Ex Enel, il "mostro" ha i mesi contati - Tre mesi di lavori per trasformare il mostro in una fata. Scrive ilrestodelcarlino.it
Spiaggia per il ricettivo, ma il resort nell’ex colonia resta al palo - Sarzana, 29 giugno 2025 – Ridotta ma non eliminata: la trasformazione in area asservita a struttura ricettiva della spiaggia libera di fronte all’ex colonia Olivetti è tra le principali novità del Pua ... Da lanazione.it