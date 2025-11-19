L’ex Colonia Tonnini compie un ulteriore passo avanti nel suo percorso di trasformazione, un cammino avviato nel 2018 fatto di interventi per tappe che negli ultimi anni ha permesso di restituire alla città un edificio che per decenni era rimasto in abbandono. Oggi i piani superiori sono pienamente operativi, ospitano attività, uffici e anche l’ITS, diventato uno dei presidi formativi più attesi del territorio. Rimaneva però un ultimo livello, quello interrato, ancora allo stato grezzo: muri in cemento armato, solai realizzati da tempo, ma nessuna finitura, impianto o compartimentazione. Un vuoto che il Comune si prepara a colmare con una nuova tranche di lavori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ex colonia, altro passo avanti al piano interrato