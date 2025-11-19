Ex bocciodromo restyling al via Sarà utilizzabile tutto l’anno

Al Parco Pineta prende il via nelle prossime settimane la riqualificazione del vecchio bocciodromo, sarà una struttura chiusa e climatizzata utilizzabile tutto l’anno. L’area verde nel centro del paese, grazie a costanti lavori di manutenzione ed alle tante iniziative culturali, ambientali e artistiche, è divenuta nel corso degli anni un elemento molto importante nella vitalità della comunità di Casina dove in ogni stagione vengono realizzate iniziative di intrattenimento. "Si tratta di un intervento che riteniamo strategico proprio per l’importanza che il Parco Pineta ha assunto nella vita del paese, in particolare dei giovani ma non solo" afferma l’assessore ai lavori pubblici e all’urbanistica, Maurizio Cineroli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

