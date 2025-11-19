Evento sold out Chemical Brothers | la notte di musica a Milano

Una serata all'insegna della musica elettronica di qualità si prepara a celebrare un traguardo importante nel panorama musicale: il trentesimo anniversario di uno dei locali più iconici di Milano. Con un evento che promette spettacolo, energia e coinvolgimento, questa manifestazione unisce effetti visivi spettacolari, un ritmo potente e ospiti di fama internazionale per offrire un'esperienza che resterà impressa nella memoria. l'evento che ha fatto impazzire i fan: il tutto esaurito per il concerto dei The Chemical Brothers. l'annuncio della serata esclusiva. Il locale milanese Magazzini Generali annuncia con entusiasmo il sold out per l'evento in programma sabato 22 novembre, che vede protagonisti i The Chemical Brothers.

Sold out per il dj set dei The Chemical Brothers a Milano. Evento per i 30 anni dei Magazzini Generali #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Sold out per il dj set dei The Chemical Brothers a Milano - A una manciata di giorni dall'evento, i Magazzini Generali annunciano oggi il sold out del dj set dei Chemical Brothers, in programma sabato 22 novembre. Segnala ansa.it

