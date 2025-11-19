Eventi a Napoli cosa fare nel weekend da venerdì 21 a domenica 23 novembre 2025

Scopri tutti gli eventi del weekend da venerdì 21 a domenica 23 novembre 2025 a Napoli e in Campania: visite guidate, spettacoli, mostre, teatro, musei, concerti e le ultime novità del cinema. Scopri le Sagre in Campania nel weekend Elenco dei concerti del 2025 (in aggiornamento) Mercatini di Natale in Campania TUTTI GLI APPUNTAMENTI MaxiMall . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Eventi a Napoli, cosa fare nel weekend da venerdì 21 a domenica 23 novembre 2025

