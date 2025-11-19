Evenepoel sulla rivalità con Pogacar | Brutto perdere ma di certo non voglio evitarlo

Roma, 19 novembre 2025 - In un'ipotetica scala gerarchica del ciclismo attuale, per molti, almeno parlando dei Grandi Giri, Remco Evenepoel occupa il terzo gradino del podio alle spalle di Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard: la speranza del belga è di poter sovvertire l'ordine delle cose anche grazie all'imminente passaggio alla Red Bull-Bora-Hansgrohe. Le dichiarazioni di Evenepoel. La chiacchierata di Evenepoel ai microfoni di Het Laatste Nieuws si è aperta parlando proprio di ciò che non ha funzionato in quella che è stata la sua ultima stagione alla Soudal Quick-Step. "Certo che non è facile, ma le sconfitte mi danno solo la forza per andare avanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

