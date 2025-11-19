Evasione dal carcere del Pratello | detenuti in fuga dal campo sportivo
Due minori, detenuti per reati contro la persona, sono riusciti a evadere nel pomeriggio di oggi, 19 novembre, dal carcere del Pratello. La fuga è avvenuta dal campo sportivo, durante l'orario di permanenza all’aria della popolazione detenuta.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayLa notizia. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
