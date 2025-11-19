Eva Herzigova a Belve | Tradita ma ho perdonato per i figli Dissi no a Kubrick perché mi propose una scena di nudo

Fanpage.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Eva Herzigova racconta a Belve la storia d'amore con Gregorio Marsiaj, a cui è legata da oltre vent'anni. Nel 2011 uscirono alcune foto che lo ritraevano con un’altra ragazza, ma decise di perdonarlo "per il bene dei bambini". 🔗 Leggi su Fanpage.it

